ليبيا.. 43 قتيلا إثر ضربات جوية أميركية

أعلن مصدر من المجلس البلدي لمدينة صبراتة ارتفاع قتلى القصف الأميركي إلى 43 قتيلا، حيث توفي اثنان من أصل 5 جرحى وصلوا إلى مستشفى المدينة صباح الأمس.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"العربية نت" إن 5 أشخاص من الجنسية التونسية إصابتهم بالغة تم إسعافهم إلى مستشفى المدينة إثر القصف، وتوفي اثنان منهم في الساعات الأولى من صباح اليوم، بينما لا يزال 3 آخرون يتلقون العلاج، وسيخضعون لتحقيق الجهات الأمنية المسؤولة بعد شفائهم.

وأكد المصدر فرار "عبد الحكيم مشوط" أحد أهم القيادات المسؤولة عن المليشيات بالمدينة وصاحب المنزل الذي تعرض للقصف، والذي يعتقد أنه المسؤول عن جلب العناصر الأجنبية لإعدادها للانضمام لتنظيم داعش.

وكانت السلطات المحلية بالمدينة أعلنت في بيان لها أمس سقوط 41 قتيلا أغلبهم من الجنسية التونسية من بينهم أردني الجنسية، كان يقيم بمنزل ملاصق للمنزل الذي تعرض للقصف، ووصل 5 مصابين إلى مستشفى المدينة.

إلى ذلك، علمت "العربية نت" أن مجموعة مسلحة مجهولة اقتحمت ليلة البارحة مقر الهجرة غير الشرعية في صرمان الملاصقة لمدينة صبراتة.

وقال شهود عيان إن حراسات المقر وجدوا صباح اليوم مقيدين بأحد مكاتب المقر، بينما سرقت ملفات ومستندات متعلقة بأسماء ولوائح المهاجرين غير الشرعيين بالمقر.

ويعتقد الشهود أن المداهمة لها علاقة بعناصر أجنبية كانت تتحفظ عليها أجهزة الهجرة غير الشرعية مرتبطين بأشخاص قتلوا أثناء قصف صبراتة يوم الأمس.