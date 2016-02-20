البرلمان الليبي يعلق مناقشة الثقة بحكومة التوافق للغد

أفادت مصادر لـ"العربية" بأن البرلمان الليبي علق مناقشة الثقة بحكومة التوافق إلى الغد.

وقال فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبي، إن حكومته ستعمل على ملفات حساسة ومهمة بشأن الداخل الليبي بالتوازي مع الجانب الخارجي.

جاء ذلك في كلمة للسراج أمام مجلس النواب قبل قليل، حيث يقوم السراج بتقديم البرنامج الحكومي لمجلس النواب .

وأضاف السراج "أن برنامج الحكومة سيهتم بتطوير الخدمات للمواطنين وسيعمل على ملفات المصالحة الوطنية وتوفير الأمن والعدالة الاجتماعية بالإضافة لبناء المؤسسات وتعزيز السياسة الخارجية والتعاون الدولي".

وبشأن مؤسسات الأمن والجيش قال السراج "الحكومة ستعمل على تفعيل الجيش والشرطة وحل ودمج التشكيلات المسلحة وتأمين العاصمة والمدن والمطارات".

وقال "من أوليات الحكومة أيضا معالجة أوضاع النازحين والمهجرين وعودتهم لمدنهم".

ومن المنتظر أن يقدم السراج، الذي وصل إلى شرق ليبيا مساء أمس، السير الذاتية لحكومته لنواب المجلس من أجل النظر فيها .

وتتكون حكومة السراج من 13 وزيرا بالإضافة لخمسة وزراء للدولة من بينهم ثلاث سيدات .

وبحسب مصادر برلمانية قالت في وقت سابق لــ"العربية.نت" إن مجلس النواب سيخصص يومي الاثنين والثلاثاء القادمين للتصويت على منح الثقة للحكومة من عدمها، فيما سيخص يوم غد الأحد لمناقشة السير الذاتية لحكومة الوفاق وامكانية تضمين الاتفاق السياسي الموقع بين الاطراف الليبية ضمن الاعلان الدستوري .