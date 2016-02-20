المغرب:ليبيا ستدخل نفقا مسدودا إن لم تعتمد حكومة السراج

حذر وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، في مقابلة مع "العربية"، من أن ليبيا ستدخل في نفق مسدود إذا لم تتم الموافقة على حكومة السراج.

وذكر مزوار أن التوافق كان صعباً، لكن هناك إرادة ليبية ووعياً بضرورة التوصل إلى اتفاق يوم الثلاثاء.

وفي هذا السياق، قال: "أعتقد أن التأثير النفسي سيكون خطيراً لو لم يتم - ونحن نعرف أن هناك محاولات لنسف المسار، لكن إذا لم نصل إلى قناعات بالتوصل لاتفاق فإن ليبيا ستصل إلى نفق مسدود، وستسير نحو المجهول. ليس في مصلحة أحد اليوم أن يدخل في قراءات من هذا النوع وألا تتم المصادقة على الحكومة وأن يستمر الخلاف حولها. وأعتقد أن هذا ليس من باب العقل أو المسؤولية ونحن سنستمر في إطار تفاؤلنا الواقعي والعقلاني، لأنه ستتم إنشاء الله الموافقة حتى نبدأ في عملية البناء الجديد".