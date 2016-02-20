ليبيا.. وصول جثماني الموظفين الصربيين لمطار طرابلس

أكدت قوة الردع التابعة للمؤتمر الوطني منتهي الولاية بطرابلس وصول جثماني صربيين قتلا خلال الغارة الأمريكية على صبراتة فجر اليوم إلى مطار امعيتيقة بطرابلس.

وقالت القوة في بيان رسمي لها على صفحتها منذ قليل إن وصول الجثتين إلى المطار هو استعداد لتسليمهما إلى السلطات الصربية بناء على أمر من مكتب النائب العام بطرابلس.

وأوضح البيان أن الصربيين كانا محتجزين لدى عناصر تنظيم داعش بصبراتة وأثناء قصف الطيران الأمريكي للمنزل ليلة قبل البارحة كان الصربيان في ذات المكان.

من جانبه أكد وزير الخارجية الصربي في بيان رسمي له منذ أقل من ساعة مقتل موظفين يعملان في السفارة الصربية بليبيا في القصف الجوي على صبراتة.

يذكر أن "سلادجانا ستانكوفيتش وكجوفيكا ستيبك" وهما موظفين من السفارة الصربية قد اختطفا بالقرب من صبراتة العام الماضي في كمين نصبه عناصر التنظيم وهم في طريقهم إلى معبر رأس اجدير الحدودي رفقة السفير الصربي الذي نجا من حادثة الاختطاف.