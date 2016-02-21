التحالف الدولي يرصد 118 هدفاً لداعش في ليبيا

نقلت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية عن مصادر عسكرية، وصفتها بالمطلعة، تحديد 118 موقعا في ليبيا لها صلة بتنظيم داعش ستكون مستهدفة من قبل تحالف دولي.

وقالت الصحيفة في عددها اليوم الأحد إن استهداف مواقع التنظيم في ليبيا سيتضاعف خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن بدأت أميركا العملية بقصف موقع لداعش في صبراتة غرب البلاد.

وجاءت التسريبات الصحافية نقلا عن مسؤولين إيطاليين بعد يوم واحد من تصريحات وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، لصحيفة "جورنال دو ديمانش" أمس السبت، بأن بلدان الاتحاد الأوروبي تنتظر طلب حكومة شرعية في ليبيا للتدخل ضد تنظيم داعش.

التسريبات الإيطالية المذكورة اعتبرها مراقبون ليبيون، وفقا لوسائل إعلام ليبية اليوم الأحد، مؤشرا واضحا لقرب التدخل الأجنبي في بلادهم، لاسيما أن موغريني لمحت من خلال تصريحاتها إلى دعم دولي لحكومة فايز السراج التي تنتظر مجلس النواب منحها الثقة خلال الأيام المقبلة.

وبحسب مراقبين، فإن عملية تمرير الحكومة من قبل مجلس النواب هي مسألة وقت لا أكثر في ظل الضغوط الدولية والإقليمية المتزايدة على مجلس النواب، الذي يسوده جدل واسع على خلفية تحفظات بعض نوابه على حقائب حكومية من بينها الداخلية والدفاع.