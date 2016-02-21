ليبيا.. "عملية دم الشهيد" مستمرة والجيش يتقدم في بنغازي

أكد آمر قاعدة بنينة في بنغازي الليبية محمد المنفور لـ"العربية نت" أن سلاح الجو الليبي استهدف خلال يوم الأمس ثمانية مواقع لداعش بالمدينة.

وقال المنفور "ان عملية دم الشهيد التي انطلقت صباح الأمس هي تكملة للعملية العسكرية لمكافحة الإرهاب في بنغازي التي نعتقد أنها ستنتهي قريبا"، مضيفا أن العملية بدأت بقصف جوي تلاه قصف مدفعي على مواقع التنظيم مما حقق تقدما كبيرا على الأرض في الهواري وبوعطني وأن أجزاء كبيرة من الحيين هما قيد التمشيط من قبل قوات الجيش.

وأضاف أن القتال لا يزال مستمرا ولن يتوقف حتى يتم تحرير المدينة بكاملها.

إلى ذلك أعلنت القوات الخاصة في المدينة مقتل عشرة من جنودها وجرح 15 آخرين خلال عمليات يوم الأمس.

من جانب آخر أكد مصدر عسكري رفيع المستوى تابع لقوات الجيش في أجدابيا سيطرة قواته على شارع "القلوز" بالمدينة بشكل نهائي فيما تجري كتيبة الهندية العسكرية تمشيطه وتعقب الألغام الأرضية التي زرعتها مجموعات إرهابية كانت تتحصن بالشارع السكني قبل أن يتمكن الجيش من طردها قبل يومين.

وأضاف المصدر لـ"العربية نت" أن المجموعات المتطرفة تحصنت في منازل الأهالي وفخختها بالإضافة إلى عدد من المباني العامة منها مدارس مثل مدرسة حسن البراني ومدرسة أسماء بنت أبوبكر الصديق اللتان تم تحريرهما".

وأكد المصدر أن المجموعات الإرهابية لم يتبق لها سوى المنطقة الصناعية تتحصن بداخلها وأن المجموعات التي بداخلها تضاءل عددها بعد فرار الكثيرين منهم بسبب الحصار الخانق عليه من قبل قواتنا وسلاح الجو الذي لم يفتأ يستهدف أي تحرك".

وكانت قيادة الجيش أطلقت صباح أمس عملية عسكرية في بنغازي تحت اسم "دم الشهيد" أكد خلالها مسؤولون عسكريين في تصريحات أنها ستكون العملية العسكرية الحاسمة لوجود الإرهاب في بنغازي.