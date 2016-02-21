مجلس النواب الليبي يرفع جلسته وكوبلر يواصل اجتماعاته

قرر مجلس النواب الليبي رفع جلسته المخصصة لمناقشة منح الثقة لحكومة الوفاق بعد انعقادها بنصف ساعة، اليوم الأحد.

وعلل رئيس المجلس أسباب رفع الجلسة لانشغال رئيس الحكومة فايز السراج باجتماع مع المبعوث الأممي مارتن كوبلر.

وكان كوبلر قد وصل إلى طبرق مقر مجلس النواب صباح اليوم الأحد وعقد اجتماعا موسعا بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فور وصوله.

وبحسب مصادر برلمانية فإن كوبلر عقد أيضا جلسات موسعة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعدد من النواب، حث خلالها المبعوث الأممي مجلس النواب على سرعة منح الثقة للحكومة.

وقال كوبلر في تعليق له نشر على الصفحة الرسمية للبعثة في طبرق، إنه يساعد مجلس النواب ولا يتدخل في عمله، وذلك بعد جدل بين نواب بالمجلس اعتبروا مجيء كوبلر تدخلا في شؤون البلاد.

وأفادت المصادر البرلمانية أن مجلس النواب سيعاود عقد جلسته اليوم مساء لمناقشة منح الثقة لحكومة الوفاق. ومن المتوقع أن تستمر الجلسة إلى غدا الاثنين.