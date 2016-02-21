موغوريني: ننتظر طلباً من حكومة ليبيا للتدخل ضد داعش

قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني في مقابلة نشرتها الأحد صحيفة فرنسية، إن على الأوروبيين انتظار طلب من حكومة قائمة وشرعية في ليبيا للتدخل ضد تنظيم داعش في هذا البلد.

وأوضحت موغريني لصحيفة "جورنال دو ديمانش" أن "دحر داعش بطريقة ناجعة لا يمكن أن يتم إلا عبر حكومة ليبية شرعية وتتولى أمنها بنفسها"، وذلك في الوقت الذي نفذت فيه الولايات المتحدة الجمعة غارة على موقع لمتطرفين في صبراتة غربي طرابلس موقعة 49 قتيلاً بينهم.

وأضافت "في ليبيا، على الليبيين مواجهة هذا التهديد بأنفسهم، في وقت أنهك فيه الشعب الليبي ويتعين أنهاء هذه الفوضى".

وتابعت "نحن ندعم منذ أشهر طويلة الجهود الرامية لتشكيل حكومة وفاق وطني. الأيام القادمة ستكون حاسمة مع تصويت البرلمان على الحكومة المستقبلية. إذا أردنا مساعدتهم فإن ذلك يتم عبر الثقة بهم لأنهم يعرفون بلادهم أفضل منا. وخيار طلب دعم لمحاربة داعش أمر يعود إليهم".

وأضافت موغريني أن "أوروبا على استعداد لتقديم مساعدة تقنية لتهيئة المؤسسات وخصوصاً قوات الشرطة والأمن وتعزيز البلديات الليبية التي تشكل أكبر شبكة منتخبين في البلد، إذا طلبت الحكومة المستقبلية ذلك".