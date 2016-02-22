داعش يعدم 4 مواطنين بسرت الليبية

أعلن تنظيم داعش عبر مواقعه عن تنفيذ أحكام بالإعدام على مواطنين في أحد البلدات المجاورة لمدينة سرت وسط البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لما يعرف بــ"ولاية طرابلس" إنه نفذ "حد الردة" بحق "مرتدين رجما بالحجارة لثلاثة ورميا بالرصاص للرابع".

وبعد أن نشر التنظيم صورا "مرعبة" لتنفيذ أحكامه قال إنه سيعرض "المرتدين" مصلوبين في جزيرة الزعفران وسط مدينة سرت.

وظهر في إحدى الصور مجموعة من أتباع داعش وهم يرجمون مواطنا.

ونفذ التنظيم أحكامه بحق مواطنين ليبيين في المدينة طيلة الأشهر الماضية، منذ أن أحكم سيطرته على المدينة والبلدات المجاورة لها منذ أكثر من عام.