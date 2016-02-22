ليبيا.. طيران مجهول يقصف موقعين لداعش في سرت

أكد سكان محليون من سرت أن مقاتلات قصفت منتصف ليلة البارحة الأحد موقعين على أطراف المدينة.

وقال السكان لــ"العربية.نت" إن المواقع التي تعرضت للقصف هي عبارة عن منازل قريبة من "حي القرضابية" هجرها أصحابها منذ فترة واتخذها داعش مواقع لتخزين الذخيرة ولإقامة مقاتليها .

وأوضحت المصادر المحلية أن اضطرابا ساد المنطقة لعدة ساعات ليعود الهدوء من جديد في ظل تزايد اختفاء عناصر التنظيم من طرقات المدينة خلال الايام الماضية.

وكشفت المصادر أن التنظيم أخلى منذ يومين المباني العامة من عناصره التي كان يشغلها كمؤسسات مثل مقر المحكمة والحسبة، وبات يستخدم المنازل المهجورة التي سيطر عليها، حيث إن غالبية اصحابها من عناصر النظام السابق بالمدينة.

وعن هوية الطيران اكدت المصادر انه طيران اجنبي بسبب دقة الضربات واصوات الطيران البعيدة جدا، مما يرجح كونها ليست ليبية.

وكانت مصادر اعلامية ليبية نقلت انباء عن قصف طيران مجهول ضد قارب كان يقل مسلحين من تنظيم "داعش" قرب مدينة صبراتة غرب البلاد .

وتأتي هذه التطورات بعد 4 ايام من تعرض معقل لتنظيم داعش بصبراتة للقصف من قبل طيران أميركي، وخلّف عشرات القتلى من أعضاء التنظيم.