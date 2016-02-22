محاولة دولية أخيرة لإنقاذ حكومة الوفاق الليبية

لا تزال تشكيلة الحكومة الليبية التي يرأسها فايز السراج، تنتظر مصادقة البرلمان الليبي بعد تأجيلات متتالية، لكي تبدأ عملها بشكل رسمي في بلد تشعله النزاعات. وفي هذا السياق قال عضو في البرلمان الليبي إن المصادقة على حكومة الوفاق ستتم خلال اليومين القادمين، متوقعا أن تحظى بإجماع النواب. في غضون ذلك، التقى المبعوث الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر رئيسَ البرلمان عقيلة صالح في مدينة طبرق للمساعدة في دفعِ المشاورات الجارية للمصادقة على الحكومة.

ومع التطورات السياسية المتسارعة في ليبيا يزداد المشهد الأمني خطورة وتعقيداً، في ظل توسع داعش في الوسط، في الوقت الذي بدأ فيه بعض اللاعبين الدوليين وعلى رأسهم واشنطن الدخول إلى مسرح المواجهة مع التنظيم، بينما تنتظر دول الاتحاد الأوروبي بصبر كاد يفرغ المصادقة على حكومة الوفاق لتبدأ بشن غاراتها على مواقع التنظيم، كما أعلن العديد منها مرارا وتكرارا.