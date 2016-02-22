إيطاليا تسمح لطائرات أميركية بدون طيار بضرب بليبيا

سمحت إيطاليا بانطلاق طائرات أميركية بدون طيار مسلحة من أراضيها لتنفيذ مهام ضد تنظيم "داعش" في شمال إفريقيا.

ويشمل القرار الإيطالي ما وُصف بالمهام الدفاعية فقط, وليست الهجومية.

إيطاليا أكدت أنها ستسمح أو ترفض بانطلاق الطائرات من قاعدة في صقلية, بعد دراسة كل طلعة على حدة.

وبحسب مصادر أميركية, فإن مسؤولين عسكريين أميركيين يحاولون منذ أكثر من عام إقناع إيطاليا السماح لدفاع الجو الأميركي استخدام قواعدها في صقلية.

يُشار إلى أن إيطاليا ترفض حتى الآن المشاركة في ضربات عسكرية في ليبيا دون طلب صريح من حكومة معترف بها.

وقالت وزيرة الدفاع الايطالية روبرتا بينوتي في مقابلة مع صحيفة "ايل ميساجيرو"، الثلاثاء، انه "يفترض أن يطلب الأميركيون إذنا من حكومتنا في كل مرة يريدون فيها استخدام" طائرة انطلاقا من سيغونيلا.

واضافت ان هذه الضربات ستكون محصورة بالعمليات التي تعتبر "الوسيلة الاخيرة" من اجل "حماية منشآت او موظفين اميركيين او من كل التحالف" في ليبيا وجميع انحاء المنطقة.

وتابعت: "هذا ليس قرارا مرتبطا بتسارع في الامور يتعلق بليبيا" حيث تدرس عدة دول غربية تدخلا مسلحا لوقف تقدم تنظيم "داعش".