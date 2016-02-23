أميركا: داعش يحاول جذب مقاتلين أجانب إلى ليبيا

قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص للتحالف الذي يقاتل متشددي تنظيم "داعش" اليوم الثلاثاء إن التنظيم يحاول اجتذاب أكبر عدد ممكن من المقاتلين الأجانب إلى ليبيا وإن الولايات المتحدة لن تتردد في التحرك إذا ما رأت تهديدات تظهر هناك.

وأضاف بريت مكجورك، متحدثاً للصحفيين في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تستعد لكل حالات الطوارئ وسط مساع ترمي إلى تنفيذ وقف لإطلاق النار في سوريا بين الحكومة والمعارضين المعتدلين يدخل حيز التنفيذ يوم السبت المقبل.

وتابع مكجورك أن نشاط "داعش" في ليبيا مثير للقلق على نحو خاص بالنسبة للولايات المتحدة التي نفذت ضربات جوية يوم الجمعة ضد معسكر للتدريب تابع للإرهابيين في ليبيا. وربطت تلك المنشأة بهجمات شنها ارهابيون في تونس العام الماضي.

