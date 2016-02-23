سلاح الجو الليبي يدمر جرافتين للمتطرفين قرب بنغازي

أكدت مصادر من الجيش أن سلاح الجو تمكن ظهر اليوم الثلاثاء من تدمير جرافتين كانتا تحاولان الاقتراب من الشاطئ الغربي لمدينة بنغازي.

وقالت المصادر إن الجرافتين كانتا محملتين بالذخائر والإمداد العسكري إلى بقية بؤر الإرهاب بغرب المدينة.

وعن آخر الأوضاع على الأرض بالمدينة قالت المصادر إن قوات الجيش سيطرت على أجزاء واسعة من حي "تيكا" غرب البلاد.

وأوضحت المصادر أن أغلب الجزء الغربي من المدينة حيث تتحصن جيوب الارهاب تحت سيطرة الجيش حيث تقوم كتائب بتمشيط واسع وتفكيك ألغام أرضية زرعها الإرهابيون في البيوت والمزارع.

وقالت إن أحياء بوعطني والهواري بالإضافة لميناء مريسة هي تحت سيطرة الجيش، وقربت عمليات تمشيطها وتأمينها على الانتهاء.

وبحسب ذات المصادر فإن سلاح الجو يقوم بعمليات رصد باقي الأحياء الغربية للمدينة قبل أن يعاود استهدافها من الساعات الأولى لصباح الغد.

وكانت قيادة الجيش الوطني قد وزعت بيانا هنأت فيه الشعب الليبي بانتصارات الجيش في بنغازي واجدابيا شرق البلاد، مؤكدة إصرارها على مواصلة قتالها للمجموعات الإرهابية بكامل التراب الليبي.