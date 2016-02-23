قتلى في انتفاضة أهلية ضد داعش بصبراتة الليبية

أكدت مصادر محلية من صبراتة، غرب ليبيا، سقوط ما يزيد عن خمسة من الأهالي خلال انتفاضة أهلية شهدتها المدينة على خلايا "داعش".

وأوضحت المصادر أن أهالي منطقة "العلالقة" بالمدينة أقفلوا طرقات المنطقة منذ عصر الثلاثاء وقاموا بحصار عدد من المنازل المشبوهة التي يقيم بها أجانب مجهولي الهوية يشتبه بانتمائهم لـ"داعش".

وبحسب ذات المصادر، فإن أكثر من ستة منازل، بالإضافة إلى عمارة سكنية تقع بالقرب من تقاطع "الطنيبات" وحي الهضة وحي عقار بالمنطقة، قد تم مداهمتها والاشتباك مع عناصر إرهابية كانت تسكنها.

وقالت المصادر إن ما يزيد عن 12 شخصاً من سكان هذه المنازل المشبوهة قُتِلوا وتؤكد ملامح وجوههم بأنهم أجانب من جنسيات عربية وإفريقية، بينما لاذ عشرات آخرين بالفرار.

وأكدت المصادر أن "محمد الدباشي"، أبرز شخصيات التنظيم بالمدينة قد قُتِل أثناء مداهمة عمارة "الغنودي" بالمنطقة.

وأضافت المصادر أن أهالي حي "العلالقة" يطلقون عبر مآذن المساجد دعوات للأحياء الأخرى بالمدينة إلى سرعة الانتفاضة لتحرير كامل المدينة من مقاتلي التنظيم بينما تشهد أجزاء أخرى من المدينة تحرك سيارات عسكرية تابعة لمليشيات "فجر ليبيا" يُعتقد أنها تحضر لعمل انتقامي من أهالي حي "العلالقة".

وكان طيران أميركي قصف الجمعة الماضية عمارة سكنية بالمدينة كانت سكنا للعشرات من مقاتلي "داعش" في صبراتة.