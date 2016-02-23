ليبيا.. الجيش يعلن تحرير حي الليثي ببنغازي من المتطرفين

أفاد مراسل "العربية" في ليبيا بأن قوات الجيش الوطني تعلن تحرير حي الليثي معقل الإرهابيين في بنغازي بعد عامين من الحرب والقتال فيه، كما سيطر أيضا على حي سيدي فرج بالمدينة من المتطرفين.

ويعد حي الليثي إلى جانب منطقة الصابري أبرز معاقل المتطرفين في بنغازي.

ويشن طيران الجيش الليبي غارات على معاقل تنظيم داعش وتجمعاته في مدينة درنة إلى الشرق من بنغازي، بينما كان قد طرد تنظيم داعش من منطقة الهواري في بنغازي قبل أيام، وسيطر على ميناء المريسة جنوبي المدينة، وهو الميناء الذي كان يستخدمه داعش في استقبال المقاتلين والأسلحة.