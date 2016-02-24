حفتر: بدأنا المرحلة الثالثة لتحرير بنغازي

قال الجيش الوطني الليبي إنه بدأ المرحلة الثالثة من عملية تحرير مدينة بنغازي من المتطرفين.

يأتي ذلك بعد بسط الجيش سيطرته على حيين رئيسيين في بنغازي ليعزز مكاسبه ضد المقاتلين المتطرفين خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وذكر قائد الجيش الليبي خليفة حفتر أن المرحلة الثالثة من تحرير بنغازي تشمل منطقة سوق الحوت والصابري، وذلك بعد سيطرة الجيش على أهم معقلين للمتطرفين في المدينة.

ووسط احتفال السكان بطرد المتطرفين، عزز الجيش خصوصاً فرق الصاعقة وجودها في حيي بوعطني والليثي لتأمين عودة المهجرين والنازحين.

وفيما حقق الجيش الليبي تقدماً ملحوظاً ضد تنظيم داعش في بنغازي قال مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إنه مقتنع بمكافحة داعش عسكرياً، مشيراً إلى أنه "بنهاية المطاف هزيمة داعش يجب أن تكون على يد الليبيين أنفسهم".

إلى ذلك، أكد شهود عيان أن مجموعات كبيرة من المقاتلين بدأت الدخول إلى مدينة صبراتة، وهي تنسق مع قوى عسكرية محلية في المدينة لمواجهة داعش الذي احتل مركز المدينة لساعات وبدا أنه تراجع إلى أطرافها.