100 نائب ليبي يدعمون حكومة السراج

أعلن 100 نائب بالبرلمان الليبي دعمهم الكامل لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وقال النواب، في بيان لهم، في وقت متأخر الثلاثاء، إنهم يقدمون دعمهم الكامل للحكومة "من أجل لملمة شتات الوطن ورفع المعاناة عن المواطن الليبي وتوحيد الصف، الذي تشرذم بفعل الحروب التي شهدتها البلاد".

وأضاف النواب في بيانهم أن "الحكومة تحظى بالتأييد والثقة الكاملة من نصف نواب المجلس، حيث يقدر العدد الكامل للنواب بــ200 نائب، ما يعني أنه حظى بثقة البرلمان وفق قوانين وإجراءات المجلس".

وكان مجلس النواب فشل الثلاثاء في عقد جلسة مكتملة النصاب للتصويت ومنح الثقة من عدمه لحكومة الوفاق، وقررت رئاسة المجلس تأجيل جلسة التصويت إلى الاثنين المقبل وسط خلافات يعج بها المجلس بين مؤيدين للحكومة ونواب آخرين ساعين للإطاحة بها، بسبب خلافات بين أعضاء المجلس الرئاسي للحكومة انتقلت إلى مجلس النواب منذ أولى جلساته الأسبوع الماضي.