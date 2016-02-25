ليبيا.. الجيش يتقدم في آخر معاقل الإرهاب في بنغازي

قال خليفة العبيدي، مدير المكتب الإعلامي بالقيادة العامة للجيش، إن قوات الجيش تواصل تقدمها في محور الصابري وسوق الحوت ببنغازي ضمن عملية الشهدي التي أطلقتها الجيش منذ أيام.

وقال العبيدي لــ"العربية.نت" إن الجيش بدأ اليوم في قتاله بمحور منطقة "قنفودة" ضد جيوب الإرهاب فيها ليكتمل بشك نهائي محاصرة المجموعات الإرهابية في الصابري وقنفودة فقط.

وأضاف كتائب الجيش بمساندة شباب الأحياء يقتحمون قنفودة في الوقت الحالي، وحققوا تقدما كبيرا في سوق الحوت والصابري، بينما تقوم فرق أخرى من الجيش بتمشيط وتأمين الليثي والهواري لتمكين السكان من العودة لبيوتهم بعيد غياب أكثر من سنة.

وأكد العبيدي أن قوات الجيش تمكنت من أسر العشرات من مقاتلي داعش من ذوي الجنسيات العربية والإفريقية إضافة لقادة ليبيين.

وكشفت العبيدي خلال حديثه أن معركة حسم بنغازي شارفت على الانتهاء ولن تستمر لأكثر من أسبوع آخر.

وكانت قيادة الجيش الوطني قد أطلقت السبت الماضي عملية "دم الشهيد" ببنغازي تمكنت خلالها من تحرير عدد من المناطق من بؤر الإرهاب في وقت أعلنت فيه تحرير كامل مدينة أجدابيا.