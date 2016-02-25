عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية المغرب العربي ليبيا

ليبيا.. القبض على أمير تنظيم داعش لصبراتة

المصدر: طرابلس- فرانس برس
من صبراتة (أرشيفية)
رابط مختصر

أعلنت قوة تابعة لحكومة طرابلس الموالية لميليشيات "فجر ليبيا" وغير المعترف بها دولياً أنها ألقت القبض على أمير داعش لمدينة صبراتة القريبة من طرابلس، مع اثنين من مساعديه.

وقالت "قوة الردع الخاصة" التابعة للحكومة الموالية لتحالف "فجر ليبيا" وغير المعترف بها دولياً، إنها وجهت الأربعاء "ضربة أخرى قاصمة لتنظيم داعش".

وأوضحت على صفحتها في موقع فيسبوك أنها ألقت القبض على "أمير التنظيم لمدينة صبراتة، محمد سعد التاجوري المكنى أبو سليمان والمكلف من قبل قيادات التنظيم بمدينة سرت لهذه المهمة".

وأضافت أنها ألقت القبض أيضا في العملية ذاتها على "مساعده سالم العماري المكنى أبو زيد ومعهم المنسق على استضافتهم ونقلهم إلى صبراتة، وهو أحمد دحيم المكنى أبو حمزة التاجوري". وتابعت أن علمية القبض جرت "داخل منزل في ضواحي تاجوراء" شرق طرابلس.

ولم تعلن عن جنسية الموقوفين، لكن كنية التاجوري تنسب إلى منطقة تاجوراء المحاذية لطرابلس من جهة الشرق.

كلمات دالّة

#ليبيا, #ميليشيات فجر ليبيا, #مدينة صبراتة, #داعش, #حكومة طرابلس غير المعترف بها دولياً

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر