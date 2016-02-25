ليبيا.. مجلس النواب ينفي وجود قوات أجنبية في البلاد

نفت لجنة شؤون الخارجية بمجلس النواب بمدينة طبرق اليوم في بيان لها وجود قوات أجنبية تقاتل مع الجيش الوطني على الأراضي الليبية.

وقالت اللجنة في بيانها "إن من يقاتل على الأراضي الليبية هم أفراد الجيش الليبي، وقد حققوا انتصارات على الجماعات المتطرفة في أكثر من مدينة ليبية".

وأوضحت اللجنة "أن شباب الأحياء بمناطقهم هم فقط من قدموا الدعم والمساندة لأفراد الجيش الليبي إيمانا منهم بقضية الوطن ووجوب تحريره من الإرهاب".

وطالبت اللجنة وسائل الإعلام المحلية والدولية بضرورة التبين قبل نشر أي خبر من شأنه أن يطعن في وطنية أفراد وجهود الجيش الليبي".

وكانت وسائل إعلام محلية ودولية تناقلت أنباء نقلا عن صحيفة "لوموند" الفرنسية وجود ضباط يقاتلون إلى جانب الجيش الليبي في بنغازي.