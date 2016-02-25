مقتل قياديين من داعش في تجدد المواجهات بصبراتة الليبية

تجددت الاشتباكات المسلحة ظهر اليوم الخميس بين مقاتلي مدينة صبراتة وعناصر داعش على تخوم المدينة.

وأكدت مصادر طبية من المدينة لــ"العربية.نت" سقوط 6 قتلى وجرح 8 آخرين من مقاتلي المدينة جراء الاشتباكات التي لا تزال مستمرة.

وبحسب مصادر من المجلس البلدي للمدينة فإن القتال اندلع بين مقاتلي المدينة بمساندة قوات مشتركة من المدن المجاورة وصلت خلال يوم أمس، وبين مقاتلي داعش بمنطقة "زواغة" القريبة من صبراتة وحتى الساعة لا يزال المتطرفون محاصرين في المنطقة.

وأفادت المصادر في حديث خاص لــ"العربية.نت" أن القياديين التابعين للتنظيم اللذين قبض عليهما خلال معارك اليوم توفيا متأثرين بجراحهما، وهما عبدالله الدباشي الشهير بــ"عبدالله حفتر" وأحمد ساسي، بينما سلم قيادي آخر يدعى أبو القاسم الأفغاني نفسه لمقاتلي المدينة.

وأكدت ذات المصادر أن قوات المجلس البلدي حررت كامل مناطق الشاطئ بما فيها "مصيف دار تليل" المقر الرئيس للتنظيم وأكثر أحياء المدينة، مؤكدة أن الإرهابيين محاصرون الآن بمنطقة "زواغة" فقط .

وأضافت أن العناصر الإرهابية التي تم القبض عليها تزيد عن 15 شخصا، وهم من الجنسية التونسية، إضافة لعشرات القتلى من عناصر التنظيم سقطوا خلال الاشتباكات.