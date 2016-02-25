واشنطن تنفي مجددا مسؤوليتها عن مقتل الصربيين في ليبيا

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الأربعاء أن مقتل صربيين الأسبوع الماضي في ليبيا لم ينجم على الأرجح عن القصف الأميركي الجمعة ضد تنظيم "داعش".

وقال المتحدث باسم البنتاغون جيف ديفيس إن "المعلومات التي في حوزتنا الآن لا تتماشى" مع تأكيد بلغراد أن الصربيين قُتلا في القصف.

وأضاف المتحدث أن صور جثتي القتيلين التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كان يفترض أن تحمل آثارا أكبر لو قضيا في القصف الذي تسبب بأضرار جسيمة. وأوضح: "ما زلنا ندرس" المعلومات المتوفرة.

وكان رئيس الوزراء الصربي الكسندر فوسيتش قال السبت إن الصربيين العاملين في وزارة الخارجية وخطفا في نوفمبر الماضي قُتلا في القصف الأميركي الجمعة على معسكر تدريب لتنظيم "داعش" في صبراتة بليبيا.

وعلى الفور اعربت السلطات الأميركية عن شكوكها، مشيرةً إلى أن طائرات أميركية بدون طيار راقبت الموقع "لأسابيع" ولم ترصد مدنيين فيه.