دعوة دولية إلى مجلس نواب ليبيا لمنح الثقة لحكومة الوفاق

دعا سفراء ومبعوثو الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة مجلس النواب الليبي إلى سرعة منح الثقة لحكومة الوفاق.

وقال السفراء في بيان لهم إن بيان عدد من الأعضاء عن تأييدهم لحكومة الوفاق والبرنامج الحكومي مؤشر هام على أن أغلب أعضاء مجلس النواب على استعداد للمصادقة رسميا على حكومة الوفاق الوطني، وفق ما يشير إليه الاتفاق السياسي الليبي.

واعتبر البيان أن "المستمرين في عرقلة العملية السياسية وعرقلة المصادقة على حكومة الوفاق الوطني يعملون ضد الإرادة الصريحة لأغلبية مجلس النواب".

وصرح السفراء عن قلقهم البالغ إزاء "تهديدات بالعنف والترهيب ضد أعضاء المجلس الرئاسي ومجلس النواب".

وأعلن السفراء أن دولهم على "استعداد للاستجابة لأي طلبات من حكومة الوفاق الوطني لتقديم الدعم والمساندة لها لتحسين حياة كافة الليبيين ولمعالجة التحديات التي تواجهها ليبيا لاستعادة الأمن وسيادة القانون ولإحياء الاقتصاد".

وكان 100 نائب بمجلس النواب قد أعلنوا في بيان لهم ليل الثلاثاء الماضي عن تأييدهم لحكومة الوفاق الوطني في وقت رفعت فيه رئاسة مجلس النواب جلسة التصويت على حكومة الوفاق الى الاثنين المقبل بسبب عدم توفر النصاب القانوني لعقد الجلسة.