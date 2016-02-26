ليبيا.. طائرات مجهولة تحلق في عدة مناطق

ذكر شهود عيان لــ"العربية.نت" أن طيرانا حلق على ارتفاع عال في مساء مدينة سرت ليلة أمس الخميس دون أن يوجه ضربات لمعاقل تنظيم داعش بالمدينة.

وأكد شهود عيان من صبراتة والعجيلات أن طيرانا حلق أيضا في سماء المنطقتين، مرجحين أن يكون طيرانا أجنبيا يستكشف المنطقة التي تدور فيها رحى قتال ضار منذ يومين بين مسلحي مدينة صبراتة وتنظيم داعش.

وقال الشهود إن عناصر التنظيم باتوا محاصرين في منطقة "زواغة" بين صبراتة والعجيلات، في ظل سماع دوي إطلاق النار متقطع في المنطقة التي اقفلت الطرق المؤدية لها، إضافة للطريق الساحلي الرابط بين صبراتة ومعبر رأس جدير الحدودي مع تونس.

وفي سرت أفاد شهود أن الطيران المجهول لم يقطع طلعاته الاستطلاعية على سرت والمناطق المجاورة لها منذ 5 أيام، واستهدف قبل يومين معقلين للتنظيم على تخوم المدينة.

وقال الشهود إن المدينة تكاد تكون خالية من سكانها بعد عملية نزوح كبيرة منها إثر تشديد التنظيم الخناق على السكان وفرض تعليماته وتطبيق أحكامه الإجرامية مثل الرجم بالحجارة وقطع الأطراف والإعدام رميا بالرصاص.