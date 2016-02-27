الاشتباه بمقتل نور الدين الشوشان باشتباكات بصبراتة

تناقلت وسائل إعلام ليبية صورا قالت إنها تعود للقيادي التونسي، نور الدين الشوشان، بعد مقتله في اشتباكات مقاتلي مدينة صبراتة مع عناصر داعش يوم أمس.

وبحسب المجلس البلدي للمدينة فإن التحقيق حول صحة ثبوت الجثة التي عثر عليها يوم أمس في أرض المعارك جنوب المدينة لا يزال مستمرا للتحقق من كونها جثة الشوشان.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية أعلنت عقب استهدافها، الجمعة الماضية، لمعقل بالمدينة أنها كانت تستهدف نور الدين الشوشان، القيادي التونسي البارز في تنظيم داعش، والذي خطط لهجمات إرهابية في سوسة ومتحف باردو بتونس قبل أشهر.

وقالت المصادر لــ"العربية.نت" إن الجثث التي نقلت إلى مستشفيات المدينة من أرض المعارك جنوب المدينة تزيد عن العشرين قتيلا، إضافة لعدد من الجرحى سيتم تسليمهم لجهات الاختصاص لمباشرة التحقيق معهم.

وقالت المصادر إن منطقة "زواغة" بين صبراتة والعجيلات لا تزال تجري فيها اشتباكات متقطعة بغية الإجهاز على المقاتلين المتحصنين بالمنطقة، بينما تم تحرير أغلب أحياء المدينة من سيطرة داعش.