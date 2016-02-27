ترحيب أممي ببدء التحضير لإطلاق المجلس الأعلى في ليبيا

رحب المبعوث الأممي لدى ليبيا، مارتن كوبلر، بعقد جلسة المجلس الأعلى للدولة بمشاركة أعضاء من المؤتمر الوطني منتهي الولاية بطرابلس، أمس الجمعة.

واعتبر كوبلر، في منشور على موقع البعثة الرسمي، أن الاجتماع "خطوة شجاعة في الاتجاه الصحيح"، داعيا بقية أعضاء المؤتمر إلى الانضمام لجلسات المجلس الأعلى التي تنعقد هذه الأيام بطرابلس تحضيرا للجلسة الرسمية الأولى للمجلس الأعلى.

وكان 40 عضوا من أعضاء المؤتمر الوطني السابق برئاسة عبدالرحمن الشاطر، ومشاركة صالح المخزوم نائب رئيس المؤتمر السابق، وبلقاسم قزيط أبرز قيادات مصراتة، عقدوا الأربعاء الماضي جلسة تحضيرية بطرابلس.

وقال بعض المشاركين في تصريحات صحافية إن الجلسة تعتبر الثانية لأعضاء المجلس الأعلى للتحضير لإطلاق الجلسة الرسمية الأولى للمجلس الأعلى لبدء أعماله في طرابلس.

وينص الاتفاق السياسي الموقع عليه بين الأطراف الليبية في ديسمبر الماضي على تشكيل جسم استشاري بمسمى المجلس الأعلى للدولة مكون من 145 عضوا يشكل غالبيته أعضاء المؤتمر الوطني السابق الذي لا يزال جزء كبير من أعضائه يصرون على بقائه كواجهة سياسية للميليشيات بطرابلس ورفض الاتفاق السياسي.