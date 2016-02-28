بنغازي.. الجيش يتقدم ويعثر على سجون وأسلحة للإرهابيين

قال فضل الحاشي، آمر تحريات القوات الخاصة، إن قوات الجيش أحرزت تقدما مشهودا بمنطقة "النواقية" في الجنوب الغربي من مدينة بنغازي، وذلك بعد فرار عناصر إرهابية كانت تتخذ بعض المساكن بالمنطقة حصونا لها.

وأضاف الحاسي لــ"العربية.نت" أن السيطرة باتت كاملة على الليثي وبوعطني وشبه كاملة في الهواري، بينما لا تزال قوات الجيش تتعامل بشيء من الحذر مع مناطق الصابري وسوق الحوت نتيجة تلغيم المنطقة مقبل الإرهابيين .

وكشف الحاسي عن عثور قوات الجيش أمس السبت على سجون سرية بمنطقة الهواري، كان داعش يتخذها لإخفاء الكثير من المختطفين، لكنه أكد أن هذه السجون كانت خالية تماما أثناء اقتحامها.

وأكد أن أحد كتائب الجيش عثرت أيضا في ذات المنطقة على عدد كبير من الصواريخ المحمولة كانت تخزنها المجموعات الإرهابية لاستخدامها ضد الجيش لاسيما سلاح الجو.

وقال إن الأجهزة الأمنية أسرت أعدادا كبيرة من مقاتلي التنظيم أثناء فرارهم باتجاه الغرب والشرق، بعد هزائمهم المتكررة بالمدينة، مؤكداً أن تحرير كامل المدينة بات قريبا جدا.

وكانت قيادة الجيش الليبي قد أطلقت السبت من الأسبوع الماضي عملية "دم الشهيد" تمكنت خلالها من تحرير أجزاء واسعة من المدينة، حيث أكدت مصادر عسكرية في أوقات سابقة أن أكثر من 90% من المدينة بات محررا.