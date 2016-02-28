ضربة جوية جديدة لداعش في ليبيا

قصفت طائرات غير معلومة الهوية، من جديد، أهدافاً لتنظيم "داعش" قرب مدينة سرت الليبية بعد أيام من غارة أميركية على تجمع للتنظيم في مدينة صبراتة أوقع عشرات القتلى.

وكان طيران قد استهدف اليوم الأحد رتلاً مكوناً من 10 سيارات تابعاً للتنظيم أثناء مروره جنوب مدينة زليتن، وفق مصادر ليبية.

وذكر مصدر من المجلس المحلي لمنطقة ماجر جنوب زليتن لـ"العربية.نت" أن الطيران وجه أكثر من ضربة لرتل السيارات، الذي كان يمر بالقرب من منطقة "بئر دوفان" متوجهاً على الأرجح لمعسكر "البركان" الواقع بين زليتن وبني وليد (شرق العاصمة 200 كم)، حيث يعتبر معسكر البركان أحد معاقل "داعش" بالمنطقة منذ فترة طويلة.