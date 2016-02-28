ليبيا.. الحكومة الجديدة أمام البرلمان بجلسة متوقعة غدا

تتلاحق التطورات في ليبيا على الصعيدين السياسي والأمني، فمن المنتظر أن يعقد البرلمان الليبي المعترف به دولياً جلسة غداً الاثنين لبحث المصادقة على الحكومة المقترحة من المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج.

أما ميدانياً، وفي وقت بسط الجيش الوطني سيطرته على مدينة بنغازي وبدأ السكان يعودون لتفقد ممتلكاتهم رغم الدمار الذي أصابها، صدر بيان للجيش نفى فيه قائده خليفة حفتر حصول أي أعمال انتقام بعد شيوع أعمال قتل خارج القضاء. وقد تبرأ بيان للجيش ممن ينسبون أفعالهم له ويسمون أنفسهم أولياء الدم، كما حذرهم من ارتكاب أي أعمال انتقامية منافية للدين والأخلاق.

من جهته، وجه الناطق باسم الهندسة العسكرية نداء للمواطنين في المناطق المحررة في بنغازي بعدم الاقتراب من الأجسام الغريبة التي يعثرون عليها. وقال إن المتطرفين زرعوا كميات من الألغام بشكل عشوائي في البيوت وتقوم الهندسة بإبطالها وتفكيكها.

وفي صبراتة، استغرب المجلس البلدي للمدينة في بيان إعلان حكومة طرابلس غير المعترف بها دولياً تحرير المدينة من تنظيم "داعش"، مشيراً إلى أنه لم يتم التنسيق مع أي جهة في المدينة للإعلان عن استكمال العمليات العسكرية ضد هذا التنظيم.

وأكد أن القوة المشتركة تعمل على ملاحقة عناصر التنظيم ومن يأويهم في مناطق المدينة كافة.

بدورها، أفادت معلومات بقصف طيران غير معروف رتلاً من العربات العسكرية في منطقة السدادة غرب سرت متجهاً من سرت إلى الصحراء يعتقد أنه لـ"داعش".