البرلمان الليبي يؤجل التصويت على حكومة الوفاق

رجحت مصادر برلمانية ليبية أن مجلس النواب لن يعقد جلسته التي كان مقرراً أن تشهد التصويت على حكومة الوفاق الوطني، مشيرة إلى عقدها الأسبوع المقبل.

من جهتها، أكدت النائبة هناء بوديب صعوبة انعقاد الجلسة، لاسيما في ظل الخلافات التي يشهدها البرلمان بخصوص الموقف من منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني.

بدوره، نفى المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، خبر لقاء رئيس البرلمان عقيلة صالح بالسراج والمبعوث الأممي مارتن كوبلر في القاهرة، مؤكداً عدم إجرائهم لأي اتفاق لتمرير حكومة الوفاق الوطني.

كما نفى رئيس البرلمان الأنباء عن لقائه بالسراج أثناء زيارته (عقيلة صالح) للقاهرة خلال اليومين الماضيين.

وقال عقيلة في تصريح لصحيفة بوابة الوسط الليبية اليوم الاثنين: "لم ألتق السراج ولا كوبلر"، مشيراً إلى أن زيارته للقاهرة كانت للمشاركة في الاجتماع الأول لرؤساء البرلمانات العربية.