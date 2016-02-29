للمرة الأولى.. داعش يجند النساء لتنفيذ هجماته في ليبيا

نشرت صحيفة التايمز اللندنية تصريحات لمسؤولين أمنيين ليبيين تفيد أن تنظيم "داعش" قام للمرة الأولى بتجنيد النساء واستخدامهن في عملياته أخيراً، ولاسيما لتنفيذ هجمات انتحارية غرب ليبيا.

ونقلت الصحيفة عن رئيس المجلس العسكري لمدينة صبراتة، طاهر الغرابلي، قوله إن السلطات اعتقلت سبع نساء من التنظيم، وتمكنت من قتل ثلاث أخريات خلال الأسبوع الماضي في المدينة.

وكشف الغرابلي عن أن امرأة من "داعش" حاولت تفجير نفسها بواسطة حزام ناسف، وهذه هي المرة الأولى التي يتم التأكد فيها من استخدام التنظيم لنساء في عملياته القتالية. فيما يعمد عادة في سوريا والعراق إلى إيكال مهام غير قتالية للنساء والفتيات في صفوفه.

ووفقاً لمحافظ صبراتة حسين ثوادي، فإن النساء في "داعش" ليبيا غالباً ما تقمن بالإعداد اللوجستي للمعارك، إلا أنهن يشاركن في القتال كذلك.