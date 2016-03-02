بان كي مون يطالب الليبيين بسرعة إنقاذ بلادهم

حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من غموض المستقبل السياسي في ليبيا رغم إحراز العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في البلاد بعض التقدم.

وقال بان كي مون في تقريره الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي ليل أمس الثلاثاء بشأن الأوضاع في ليبيا إنه رغم التقدم الجزئي في العملية السياسية في ليبيا إلا أن العراقيل التي تكتنفها تجعل المستقبل السياسي غامضا في ظل تزايد أنشطة الجماعات الإرهابية فيها.

ودعا جميع الأطراف الليبية إلى تضـافر جهـودهم بشكل جماعي ووضع المصالح الوطنية فوق أي اعتبار آخر.

وطالب القادة السياسيين تحمل مسؤولياتهم والسعي لدى من يعرقل عملية السلام ببيان المخاطر التي تتعرض لها البلاد من اختطافات وعنف مستشرٍ، وأن السبيل الوحيد لمواجهة الإرهاب وتوحيد البلاد هو التسوية السياسية والعمل الجماعي لإنقاذ البلاد في ظل الانتشار السريع لتنظيم داعش بسبب الفراغ الأمني والسياسي وأن خطر الإرهاب أصبح يتجاوز ليبيا لدول الجوار.

وقال "إن المسؤولية لا تستثني أحدا وعلى الجميع العمل على إنقاذ البلاد سريعا والتنبه إلى عامل الوقت فالإرهاب يستشري في البلاد وسيزداد ما لم يصل الليبيون إلى قيادة سياسية موحدة تمكن المجتمع الدولي من مساعدتهم".