طيران مجهول يستهدف معاقل داعش بــ"بن جواد" وسط ليبيا

قالت مصادر محلية من بلدة "بن جواد" إن طيرانا مجهولا استهدف معقلا لتنظيم داعش بالمنطقة بأكثر من غارة بعد أن حلق بكثافة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقالت المصادر لــ"العربية نت" إن الطيران استهدف مقر شركة بالمنطقة تعسكر فيها مجموعة من مقاتلي التنظيم وصلوا قبل أيام للمنطقة، ولم يتسن للمصادر معرفة حجم الأضرار جراء القصف.

يشار إلى أن طيرانا مجهول الهوية استهدف خلال الفترة الماضية عددا من موقع التنظيم في سرت وحولها، بالإضافة لاستهدافه لرتل للتنظيم قبل يومين كان مارا جنوب مدينة زليتن القريبة من العاصمة طرابلس.

وفيما أعلنت الولايات المتحدة الأميركية مسؤوليتها عن استهداف معقل للتنظيم في سرت الأسبوع الماضي، نفى البنتاغون علاقاته بالغارات الجوية اللاحقة على سرت وجوارها.

وتعتبر منطقة بن جواد أولى مناطق الهلال النفطي التي سيطر عليها تنظيم داعش الشهر الماضي حيث اتخذها منطلقا لهجومه المباغت على ميناء السدرة وراس لانوف النفطيين قبل أن يتمكن حرس المنشآت النفطية مدعوما بسلاح الجو الليبي من صد هجومه وتقهقره الى المنطقة التي لا يزال متحصنا فيها.