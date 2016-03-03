المبعوث الأممي يحث فرقاء ليبيا على تشكيل حكومة وفاق

حث المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، الأطراف السياسية على ضرورة تشكيل حكومة وفاق وطني. ومن جانبه دعا الأمين العام لحلف الناتو إلى تكثيف الجهود لحل الأزمة السياسية الليبية.

وعبر حلف شمال الأطلسي من خلال أمينه العام، ينس ستولتنبرغ، عن رغبته في تكثيف الجهود لتشكيل حكومة موحدة، إضافة إلى تحقيق الاستقرار في البلاد بعد انتهاء العمليات العسكرية التي تستهدف تنظيم داعش.

ودعا رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح رسميا إلى جلسة مجلس النواب القادمة في بنغازي دعما للمدينة والاحتفاء بانتصارها على تنظيم داعش المتطرف، على حد تعبيره.