ليبيا.. قائد "ثوار طرابلس" يمهل الإخوان أسبوعاً للرحيل

في مؤشر على تفجر خلافات كبيرة بين فصائل فجر ليبيا، أمهل هيثم التاجوري، قائد كتيبة ثوار طرابلس التي تعد واحدة من أكبر كتائب فجر ليبيا، الكتائب الموجودة في طرابلس أسبوعا واحدا للخروج منها وإيجاد حل شامل، خاصة بعد معاناة الناس واشتداد الأزمة الاقتصادية والأمنية في طرابلس.

وكشف فيديو مسرب لاجتماع داخل كتيبة ثوار طرابلس، إحدى كتائب فجر ليبيا وتعد من أكبرها، يقول قائد الكتيبة هيثم التاجوري إنه قد طفح الكيل، وإن الكتيبة لن تكون ذراعا عسكرية للجماعة الليبية المقاتلة بقيادة عبدالحكيم بالحاج أو جماعة الإخوان المسلمين، وأمهل الكتائب الموجودة في طرابلس أسبوعا للخروج منها وإيجاد حل شامل، خاصة بعد معاناه الناس واشتداد الأزمة الاقتصادية والأمنية في طرابلس.