ليبيا.. "مجلس أعلى طرابلس" يدعو لدعم حكومة الوفاق

دعا 53 عضوا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة بطرابلس إلى ضرورة إنجاح مشروع الاتفاق السياسي وتجاوز الإجراءات الشكلية لتمكين حكومة الوفاق من العمل.

وقال الأعضاء في بيان لهم إثر انتهاء اجتماعهم، ليل أمس الأربعاء، بطرابلس "إننا في اجتماعنا اليوم انتهينا إلى ضرورة دعم الاتفاق السياسي ووضعه حيز التنفيذ والعمل من أجل تمكين حكومة الوفاق من عملها بالعاصمة طرابلس".

وقال البيان "إننا ندعو زملاءنا بالمؤتمر الوطني إلى ضرورة الالتحاق بجلسات المجلس الأعلى للدولة وتوحيد الصف الليبي من أجل إنهاء الانقسام والتصدي لمحاولات الأطراف المعرقلة للاتفاق السياسي الساعين إلى إطالة أمد الأزمة ومعاناة المواطن".

وطالب البيان الدول الإقليمية والمجتمع الدولي الداعمين للاتفاق السياسي "بضرورة ممارسة ضغوط فاعلة لوضع حد للتجاوزات السافرة لبعض الدول والقوى الإقليمية الداعمة لأحد أطراف الصراع المسلح".

يشار إلى أن المجلس الأعلى للدولة يتكون بحسب نص الاتفاق السياسي من أعضاء المؤتمر الوطني منتهي الولاية، ويشكل جهة استشارية داعمة لحكومة الوفاق، ويتخذ من طرابلس مقرا له، فيما يشكل مجلس النواب الجهة التشريعية في البلاد.

ولا يزال عدد كبير من أعضاء المؤتمر منتهي الولاية برئاسة نوري ابوسهمين يرفضون الاتفاق السياسي ومخرجاته، ويستمرون في عقد جلسات مع عدد من نواب برقة بمجلس النواب منذ يومين بطرابلس في محاولة لإيجاد مسار مواز لمسار حوار الصخيرات.