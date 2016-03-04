الجيش الليبي يسيطر على أكبر معاقل المتطرفين في بنغازي

سيطر الجيش الوطني على معسكر الـ17 من فبراير بعد مواجهات مع الجماعات المتطرفة، وفق مصادر "الحدث في ليبيا.

ويعتبر هذا المعسكر من أكبر معاقل المتطرفين في مدينة بنغازي التي استعادتها القوات الليبية من سيطرة تنظيم "داعش".

كما ذكرت المصادر أن الجيش يحاصر المتطرفين داخل جامعة بنغازي، غرب المدينة.

وكان آمر تحريات القوات الخاصة، فضل الحاسي، قد أعلن، في فبراير، أن قوات الجيش أحرزت تقدماً مشهوداً بمنطقة "النواقية" في الجنوب الغربي من مدينة بنغازي، وذلك بعد فرار عناصر إرهابية كانت تتخذ بعض المساكن بالمنطقة حصوناً لها.

وقال الحاسي لــ"العربية.نت" إن السيطرة باتت كاملة على الليثي وبوعطني وشبه كاملة في الهواري، بينما لا تزال قوات الجيش تتعامل بشيء من الحذر مع مناطق الصابري وسوق الحوت نتيجة تلغيم المنطقة من قبل الإرهابيين .