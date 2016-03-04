النازحون يعودون إلى المناطق المحررة في بنغازي

يعود النازحون من أهالي بنغازي إلى مدينتهم بعد غياب دام عامين، لكن المدينة لم تعد كما تركوها، فآثار المعارك ونتائجها من دمار وخراب واضحة على شوارع ومباني أحياء شهدت مواجهات بين الجيش وتنظيم "داعش".

وتبدو الشوارع هادئة، إلا أن عمليات الجيش لا تزال مستمرة على أطرافها في تمشيط الشوارع ومطاردة فلول الجماعات المسلحة.

وبدأ سكان حي الهواري بتفقد ما تبقى من ممتلكاتهم.

وعلى الرغم من الدمار الذي عانى منه حي الهواري، بدت فرحة العائدين واضحة، واستعدادهم لمزاولة حياتهم شبه الطبيعية من جديد والتي تبدأ بإعادة تأهيل ما خرب.