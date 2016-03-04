كيري يجتمع مع كوبلر ويجدد الدعم لحكومة ليبية موحدة

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية، جون كيري، اجتمع أمس الخميس مع مارتن كوبلر، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا لمناقشة مساعٍ لدعم حكومة ليبية موحدة.

ونقل بيان للوزارة عن كيري قوله إن واشنطن ستواصل مساندة رئيس الوزراء فايز السراج وحكومة الوفاق الوطني قبل اجتماع في تونس الأسبوع القادم لمناقشة سبل ترسيخها في العاصمة طرابلس.

وقال البيان إن كيري "عبر عن قلقه من أنه على الرغم من جهود غالبية الزعماء الليبيين لترسيخ هذه الحكومة إلا أن مجموعة من المعرقلين منعت تصويتا رسميا كان سيصادق على مجلس الوزراء".

ويصر دبلوماسيون غربيون على أن الخيار الوحيد لتوحيد ليبيا وهزيمة التطرف يكمن في خطة لانتقال سياسي تفاوضت عليها الأمم المتحدة ووقعت في ديسمبر بدعم ليبي محدود.

لكنهم يشعرون بضيق متزايد بعد أن رفض مجلس النواب الذي مقره شرق ليبيا حكومة وحدة مقترحة، وفشل مرارا في الاقتراع على تشكيلة معدلة.

وأبلغ كوبلر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع أن ليبيا "تحتاج إلى السير قدما الآن، أو التعرض لخطر الانقسام والانهيار".