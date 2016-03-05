احتمال تدخل إيطاليا في ليبيا يحتاج إلى موافقة البرلمان

نبه رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، السبت، إلى أن احتمال قيام بلاده بتدخل عسكري في ليبيا، يحتاج إلى الحصول أولاً على موافقة البرلمان، مشيراً إلى أن روما لن تقوم بأي تدخل بري.

وقال رينزي، في مذكرة إلى الحزب الديمقراطي (يسار وسط) الذي يرأسه، إن أي "تدخل إيطالي" ضد فروع تنظيم "داعش" في ليبيا، يجب أن "يمر بالمراحل الضرورية البرلمانية والمؤسسية".

وأضاف: "يجب ألا نتسرع، بل أن نتصرف بدراية وهدوء"، مكرراً القول إن أي تدخل مرهون بتشكيل حكومة ليبية تتمتع بشرعية تخولها طلب مساعدة دولية لصد توسع "داعش".

ووافقت روما على قيادة قوة لتثبيت الاستقرار بتكليف من الأمم المتحدة في مستعمرتها السابقة، لكنها تحتاج إلى غطاء يحظى بالثقة من سلطة وطنية ليبية.