طائرات مجهولة تقصف مواقع داعش في سرت

ذكرت مصادر ليبية أن طائرات مجهولة شنت صباح الأحد غارات مكثفة على مواقع داعش في مدينة سرت.

وفي بنغازي، قصف طيران الجيش الليبي جرافات وآليات عسكرية قادمة من مصراتة لدعم المتطرفين في مناطق ببنغازي، قرب منطقة قنفودة الساحلية.

وكان 14 جنديا لقوا حتفهم وعشرات المتطرفين في معارك سيطر عقبها الجيش الوطني على منطقة مصنع الإسمنت وكامل المناطق المحيط بها في بنغازي.

وفي زيارته لغرفة العمليات الخاصة في بنغازي، أكد قائد الجيش الليبي خليفة حفتر أن إعادة السيطرة على بنغازي مفتاح رئيسي لمواصلة العمليات ضد داعش والمتطرفين في أنحاء عدة من البلاد.

وكانت قوات الجيش سيطرت على معسكر السابع عشر من فبراير والحي الجامعي بالكامل أول أمس بعد انهيار مسلحي الجماعات المتطرفة.

