عودة الحوار الليبي - الليبي بعد تعثر الوساطة الأممية

بعد أيام من اجتماع أعضاء في البرلمان الليبي وآخرين في المؤتمر الوطني المنتهية ولايتُه في طرابلس بدأت تتسرب نتائج هذا الحوار والذي يدعو ضمنا إلى رفض المجلس الرئاسي بقيادة فايز السراح وما تلاه من حكومة وفاق.

ويجري هذا حوار خارج مظلة الأمم المتحدة عقد أحدث جلساته الأربعاء الماضي في طرابلس غير أن نتائجها لم تتسرب إلا بعدها بأيام.

وتوصل الحوار الذي يقوده كل من رئيس لجنة المصالح الوطنية في مجلس النواب ابراهيم اعميش ونائب رئيس المؤتمر الوطني العام السابق عِوَض الصادق، إلى اتفاق يقضي بالعودة للمسودة الرابعة من اتفاق الصخيرات السياسي وهي المسودة التي تنص على تشكيل حكومة من رئيس ونائبين، وهو ما يعني ضمنا رفض المسودة التي تم الاعتماد عليها في تشكيل المجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج وما تلاه من حكومة وفاق.

وقد يخلق هذا الاتفاق أزمة جديدة، فهناك أعضاء في مجلس النواب يدعمون حكومة السراج ويرفضون اعتماد المسودة الرابعة رافعين القضية برمتها إلى اللجنة القانونية التي أشارت إلى أنه يجب تعديل الدستور أولا ليضم هذا الاتفاق السياسي.

و بينما كان ينتظر الغرب نهاية الأزمة السياسية في البلاد، يخشى مراقبون أن يعمق حوار طرابلس الانقسام السياسي في البلاد.

