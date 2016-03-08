إيطاليا تقود قوة دولية من 5000 جندي للانتشار في ليبيا

تستعد قوة دولية قوامها 5 آلاف جندي من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، تقودها إيطاليا، للانتشار في ليبيا بعد ازدياد القلق من خطر الجماعات المتطرفة العاملة في البلاد، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وقالت إيطاليا إنه يتعين قبل نشر هؤلاء الجنود، الحصول على طلب رسمي من الحكومة الليبية بعد أن تحظى بثقة البرلمان.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، أن إيطاليا لن تغزو ليبيا بخمسة آلاف جندي، وإنها ستلعب دوراً استشارياً وتدريبياً للجيش الليبي الجديد، ولن تشارك في القتال المباشر ضد "داعش".