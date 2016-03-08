فرنسا: لن ندخل ليبيا إلا بخفض طلعاتنا "الخارجية"

أفاد رئيس أركان سلاح الجو الفرنسي الجنرال اندريه لاناتا، الثلاثاء، أن المقاتلات الفرنسية لن تكون قادرة على الانخراط في مسارح عمليات جديدة، خصوصا في ليبيا، إلا إذا خفضت طلعاتها في مناطق أخرى.

وقال أمام جمعية الصحافيين المتخصصين في قضايا الدفاع "لا يمكننا أن نكون موجودين في منطقة الساحل والمشرق وليبيا على حد سواء".

وتابع أن سلاح الجو الفرنسي ملتزم بالمشاركة ولكن في حدود قدراته، بما في ذلك عملياته الاستطلاعية والضربات التي يشنها ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق، انطلاقا من قواعده في الأردن والإمارات العربية المتحدة.

وأضاف "بالتأكيد يمكنه تنفيذ مهمات استطلاعية وشن ضربات" في ليبيا، لكن "ذلك يتطلب المفاضلة بين مسارح العمليات".

وأوضح أنه لتنفيذ ذلك قد تكون هناك ضرورة لإجراء "تعديلات إضافية من حيث عدد الموظفين والصيانة التشغيلية وحجم الأسطول"، وهذا يعني عمليا زيادة موارد سلاح الجو، على حد قوله.

مشددا على أن "لا قرار سياسيا للتدخل في ليبيا" في الوقت الراهن، لكن الخطوة الوحيدة الذي اتخذتها الجيوش الفرنسية هي المهمات الاستطلاعية لرصد الوضع فيها، "لأن من الطبيعي أن تفعل ذلك عندما تصبح أي منطقة غير مستقرة".

ولفت إلى أن 20 مقاتلة من أصل 180 تملكها فرنسا، تشارك حاليا في مهمات على مسارح عمليات خارجية، تضاف إليها الطائرات المستنفرة للدفاع عن الوطن وتأمين الردع النووي وتنفيذ مهمات مختلفة.