ليبيا ترفض تصريحات السبسي بتصديرها الإرهاب إلى تونس

نفى محمد العريبي، المتحدث باسم الحكومة الليبية، أن تكون ليبيا تصدر الإرهاب إلى تونس، وذلك في رده على تصريحات الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي التي اتهم فيها ليبيا بتصدير الإرهاب إلى بلاده.

وكان الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، قد قال أمس الاثنين، إن المسلحين الإرهابيين الذين هاجموا مدينة بن قردان كانوا يسعون للسيطرة على المنطقة وإعلانها ولاية جديدة تابعة لهم.

وأضاف السبسي في كلمة موجهة للشعب بثها التلفزيون الحكومي "هذا الهجوم منظم وهو غير مسبوق، وربما كان الهدف منه السيطرة على هذه المنطقة وإعلانها ولاية جديدة، ولكن قواتنا التي توقعت هذا كانت موجودة ويحق للتونسيين الافتخار بها".

وتابع أن الجيش سيدحر "الجرذان" في منطقة بن قردان وكامل البلاد.