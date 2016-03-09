ليبيا.. أنباء عن اجتماع بين النواب وحكومة الوفاق بتونس

وصل عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، ظهر اليوم الأربعاء، إلى العاصمة التونسية حيث من المنتظر أن يعقد أعضاء لجان الحوار المشاركة في عملية الحوار السياسي اجتماعا يوم غد الخميس مع أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وقالت مصادر خاصة إن الاجتماع الذي سيحضره المبعوث الأممي مارتن كوبلر سيناقش العراقيل التي أخرت عقد جلسة لمجلس النواب لاعتماد حكومة الوفاق وتسليمها السلطة.

وتناقلت وسائل إعلام ليبية أنباء عن مساعي نواب ليبيين لعقد لقاء خارج مقر مجلس النواب بطبرق أو خارج البلاد للتصويت على الحكومة.

وتعليقا على هذه الأنباء، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن مناقشة منح الثقة للحكومة خارج قبة البرلمان "غير دستوري وغير قانوني".

ويأتي الاجتماع المنتظر بعد تعقد المشهد في طبرق إزاء رفض نواب بالبرلمان عقد جلسة للتصويت على الحكومة المنتظرة دون طرح بديل، وهو ما أقلق دولا غربية عدة، حذرت من استمرار الفراغ السياسي كسبب رئيس لتمديد تنظيم "داعش" في البلاد.