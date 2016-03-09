ليبيا.. داعش يسيطر على بوابة غرب سرت

أفادت مصادر طبية من مدينة مصراته وصول ثلاثة قتلى من مسلحي الميليشيات، وجريحين كانوا يرابطون ببوابة بمنطقة "بوقرين" غرب سرت.

وأوضحت المصادر لــ"العربية.نت" أن بوابة المنطقة التي تخضع لسيطرة ميليشيات مصراتة تعرضت لهجوم ظهر اليوم الأربعاء من قبل مسلحي تنظيم داعش، حيث تقدمت سيارات مسلحة من بوابة المنطقة وهاجمت عناصر البوابة بواسطة أسلحة متوسطة وسيطرت عليها بعد أن انسحب عناصر ميليشيات مصراتة من البوابة .

من جانب آخر، قال شهود عيان من منطقة مزدة وسط الجنوب عناصر داعش تقدمت باتجاه مناطق "مرسيط ووادي زمزم" القريبة من مزدة وأقامت على الطريق الرئيسي الرابط بين شمال البلاد وجنوبها عدداً من حواجز التفتيش لإيقاف المارة.

وتأتي التحركات الأخيرة للتنظيم، مع تزايد الأنباء المتضاربة لمسؤولين غربيين بشأن قرب تدخل دولي لتقويض وجود داعش بالبلاد.