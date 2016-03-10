هجوم على نقطة تفتيش قرب مصراتة وضربات جوية على سرت

قال مصدر عسكري إن متطرفين هاجموا نقطة تفتيش قرب مدينة مصراتة الليبية الأربعاء فقتلوا ثلاثة من أفراد الأمن.

وقال المصدر العسكري إن المتطرفين انسحبوا من نقطة تفتيش أبو قرين وإن الوضع تحت السيطرة. وتقع أبو قرين على الطريق بين مصراتة وسرت التي سيطر عليها عناصر "داعش" العام الماضي.

وفي سياق متصل، شنت طائرات حربية يعتقد أنها من مصراتة ضربات جوية على ثلاثة مواقع مختلفة في سرت أحدها قريب من محطة للمياه وبالقرب من مجمع فندقي بوسط المدينة.

ولم يصدر تأكيد فوري من مسؤولين في مصراتة لكن قوات من المدينة دأبت على شن ضربات جوية على سرت.