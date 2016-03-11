تحذير أممي.. داعش يتوسع في ليبيا ويجند المزيد

أفاد تقرير لخبراء في الأمم المتحدة نشر الخميس أن تنظيم داعش وسع بشكل واضح سيطرته في ليبيا ما ساهم في زيادة الطلب على العتاد العسكري.

وأشار التقرير إلى أن التنظيم تمكن في سرت التي تمثل أبرز نقاط تمركزه في ليبيا، "من التجنيد بنجاح بين المجموعات المهمشة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي".

وجاء في التقرير أن "تنامي حضور داعش في سرت كان مهما في 2015، مشيراً إلى أن التنظيم هو حاليا الفاعل السياسي والعسكري الأهم في المنطقة". كما تمكن التنظيم "من رفع قدراته العملانية في طرابلس وصبراتة" بتجنيد مقاتلين محليين وأجانب. وأضاف أن هذا التنظيم لا يحصل حتى الآن على عائدات مباشرة من استخراج النفط في ليبيا، لكن "هجماته على المنشآت النفطية تضر بشدة بالاستقرار الاقتصادي للبلاد".

ولاحظ الخبراء أنه حتى إن تم تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا "فإن مخاطر الاستيلاء والاستخدام السيء للعتاد العسكري ستبقى عالية جداً". وينصحون لذلك ب "إبقاء الإجراءات الحالية للحظر" الساري الذي ينص على استثناءات لحاجات الحكومة المعترف بها دوليا.

ليبيا مصدر دعم لوجيستي

وأشار التقرير إلى أن "ليبيا تبقى مصدر دعم لوجستي وتزود مجموعات مسلحة بينها مجموعات إرهابية" في مصر وسوريا ومالي والنيجر.

كما أكد الخبراء أن العقوبات المحددة التي اعتمدت في 2011 ضد مسؤولين في نظام القذافي "يستمر انتهاكها". وأضافوا أن "أرصدة كبيرة" لا تزال مخبأة كما أن منع السفر المفروض على هؤلاء الأشخاص "تم الالتفاف عليه عدة مرات".



